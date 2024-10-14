Какой будет стоимость газа

До 30 апреля 2025 года, то есть конца следующего отопительного сезона, Кабмин продлил действие специальных обязательств по поставкам газа для производителей тепловой энергии. Соответственно, цены на газ расти не будут.

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Для различных категорий потребителей тариф колеблется на уровне – 7,96 – 16,50 гривны за кубометр. Однако учитывая, что более 90% бытовых потребителей пользуются услугами НАК "Нафтогаз", для них цена останется 7,96 гривны за кубометр.

В сентябре три компании вышли с рынка газа для бытовых потребителей. Среди них:

"Полтавагаз Сбыт";

"ЕруЛюдям";

"АсканияЭнерджи".

В октябре цены на газ для населения колеблются между 7,96 и 9,99 гривны за кубометр, в зависимости от газоснабжающей компании. Эта стоимость соответствует базовому годовому предложению. Кроме того, некоторые поставщики предоставляют ежемесячные тарифы, которые могут меняться от месяца к месяцу.

Напомним! Цены на распределение газа тоже не будут меняться. Сейчас волы колеблются на уровне от 0,38 до 2,39 гривны за кубометр.

Поэтому, чтобы определить месячную стоимость распределения газа на следующий год, надо данные о годовом потреблении разделить на 12 месяцев и умножить на тариф.