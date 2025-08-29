Ціни на автогаз в Україні падають: у чому причина
Вартість скрапленого газу почала знижуватися з 19 серпня. Проте, на думку фахівців, це тимчасове явище.
Як змінилися ціни на газ в Україні?
Середня гуртова вартість скрапленого газу зменшилася до 53 400 гривень за тонну, повідомляє 24 Канал з посиланням на дані Консалтингової групи "А-95".
На торгах Української енергетичної біржі 27 серпня середньозважена ціна на ресурс знизилася на 2 058 гривень за тонну, до 52 625 гривень за тонну. Днем раніше у приватних виробників продукт здешевшав на 600-1000 гривень за тонну.
Як коливаються ціни на газ / інфографіка консалтингової групи "А-95"
Чому ціни знижуються?
Основна причина зниження цін – надходження на південь значного обсягу імпорту. Ціни “посипалися”, адже ресурсу стало забагато. Тому на узбережжі цінник стартує з 48 200 гривень за тонну.
Ресурс уже надійшов або надійде найближчим часом до "Газтріму", "АТ Енерго Трейду", "Данкор Трейду", "Сентуріону", "БРСМ-Нафти". Зі слів паливних компаній, здешевшання газу тимчасове.
За скільки компанії пропонують газ?
"Вігазтрейд"пропонує газ за 49 500 гривень за тонну, а "БРСМ-Нафта" – за 48 200 гривень за тонну. Ціни на ресурс "Укргазвидобування" опустилися до 51 862-52 500 гривень за тонну, "Укрнафти" – до 51 110-53 000 гривень за тонну. Традиційно найнижчі ціни "Укрнафти" були на західні лоти: 51 110-52 060 гривень за тонну.
На початку вересня знову буде пауза в постачаннях на південь. Так, відвантаження по CIF пропонували на 3 вересня, зараз перенесли ближче до 10 числа. Тому, найбільш імовірно, до цієї дати суттєвих надходжень не буде,
– розповів Владислав Скирський з "Мартін Трейду".
Компанія теж очікує на газ наприкінці серпня – на початку вересня.
Яка ситуація з паливом в Україні?
- В Україні ціни на бензин завищені на 4-5 гривень за літр, а значне здешевлення малоймовірне через відсутність цінової конкуренції та коливання курсу гривні. Зростання акцизу з 1 січня вплине на кінцеву ціну палива в Україні, а ослаблення гривні може призвести до подорожчання.
- Угорщина та Словаччина заявили, що удари України по нафтоперекачувальній станції в Тамбовській області загрожують їхній енергетичній безпеці. Сергій Каюн зазначив, що частка угорських та словацьких НПЗ в постачанні дизелю до України становить лише 10%, і у разі втрати ринку, це більше зашкодить Словаччині.
- Антимонопольний комітет України дозволив компанії "Укрпалетсистем" орендувати 47 АЗС, що належать до групи "Приват", зокрема активи 10 юридичних осіб. Тому АЗС "Привату" масово переходять до UPG.