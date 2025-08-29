Як змінилися ціни на газ в Україні?

Середня гуртова вартість скрапленого газу зменшилася до 53 400 гривень за тонну, повідомляє 24 Канал з посиланням на дані Консалтингової групи "А-95".

На торгах Української енергетичної біржі 27 серпня середньозважена ціна на ресурс знизилася на 2 058 гривень за тонну, до 52 625 гривень за тонну. Днем раніше у приватних виробників продукт здешевшав на 600-1000 гривень за тонну.

Як коливаються ціни на газ / інфографіка консалтингової групи "А-95"

Чому ціни знижуються?

Основна причина зниження цін – надходження на південь значного обсягу імпорту. Ціни “посипалися”, адже ресурсу стало забагато. Тому на узбережжі цінник стартує з 48 200 гривень за тонну.

Ресурс уже надійшов або надійде найближчим часом до "Газтріму", "АТ Енерго Трейду", "Данкор Трейду", "Сентуріону", "БРСМ-Нафти". Зі слів паливних компаній, здешевшання газу тимчасове.

За скільки компанії пропонують газ? "Вігазтрейд"пропонує газ за 49 500 гривень за тонну, а "БРСМ-Нафта" – за 48 200 гривень за тонну. Ціни на ресурс "Укргазвидобування" опустилися до 51 862-52 500 гривень за тонну, "Укрнафти" – до 51 110-53 000 гривень за тонну. Традиційно найнижчі ціни "Укрнафти" були на західні лоти: 51 110-52 060 гривень за тонну.

На початку вересня знову буде пауза в постачаннях на південь. Так, відвантаження по CIF пропонували на 3 вересня, зараз перенесли ближче до 10 числа. Тому, найбільш імовірно, до цієї дати суттєвих надходжень не буде,

– розповів Владислав Скирський з "Мартін Трейду".

Компанія теж очікує на газ наприкінці серпня – на початку вересня.

Яка ситуація з паливом в Україні?