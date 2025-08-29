Как изменились цены на газ в Украине?

Средняя оптовая стоимость сжиженного газа уменьшилась до 53 400 гривен за тонну, сообщает 24 Канал со ссылкой на данные Консалтинговой группы "А-95".

На торгах Украинской энергетической биржи 27 августа средневзвешенная цена на ресурс снизилась на 2 058 гривен за тонну, до 52 625 гривен за тонну. Днем ранее у частных производителей продукт подешевел на 600-1000 гривен за тонну.

Как колеблются цены на газ / инфографика консалтинговой группы "А-95"

Почему цены снижаются?

Основная причина снижения цен – поступление на юг значительного объема импорта. Цены “посыпались”, ведь ресурса стало слишком много. Поэтому на побережье ценник стартует с 48 200 гривен за тонну.

Ресурс уже поступил или поступит в ближайшее время в "Газтрим", "АО Энерго Трейда", "Данкор Трейда", "Сентуриона", "БРСМ-Нафты". По словам топливных компаний, удешевление газа временное.

За сколько компании предлагают газ? "Вигазтрейд" предлагает газ за 49 500 гривен за тонну, а "БРСМ-Нафта" – за 48 200 гривен за тонну. Цены на ресурс "Укргаздобычи" опустились до 51 862-52 500 гривен за тонну, "Укрнафты" – до 51 110-53 000 гривен за тонну. Традиционно самые низкие цены "Укрнафты" были на западные лоты: 51 110-52 060 гривен за тонну.

В начале сентября снова будет пауза в поставках на юг. Так, отгрузки по CIF предлагали на 3 сентября, сейчас перенесли ближе к 10 числу. Поэтому, наиболее вероятно, до этой даты существенных поступлений не будет,

– рассказал Владислав Скирский из "Мартин Трейда".

Компания тоже ожидает газ в конце августа – в начале сентября.

Какова ситуация с топливом в Украине?