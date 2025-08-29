Цены на автогаз в Украине падают: в чем причина
- Средняя оптовая стоимость сжиженного газа в Украине уменьшилась до 53 400 гривен за тонну, а на торгах Украинской энергетической биржи цена упала до 52 625 гривен за тонну.
- Основная причина снижения цен - значительный объем импорта на юг, что привело к перенасыщению рынка, но компании считают, что это явление временное.
Стоимость сжиженного газа начала снижаться с 19 августа. Однако, по мнению специалистов, это временное явление.
Как изменились цены на газ в Украине?
Средняя оптовая стоимость сжиженного газа уменьшилась до 53 400 гривен за тонну, сообщает 24 Канал со ссылкой на данные Консалтинговой группы "А-95".
На торгах Украинской энергетической биржи 27 августа средневзвешенная цена на ресурс снизилась на 2 058 гривен за тонну, до 52 625 гривен за тонну. Днем ранее у частных производителей продукт подешевел на 600-1000 гривен за тонну.
Как колеблются цены на газ / инфографика консалтинговой группы "А-95"
Почему цены снижаются?
Основная причина снижения цен – поступление на юг значительного объема импорта. Цены “посыпались”, ведь ресурса стало слишком много. Поэтому на побережье ценник стартует с 48 200 гривен за тонну.
Ресурс уже поступил или поступит в ближайшее время в "Газтрим", "АО Энерго Трейда", "Данкор Трейда", "Сентуриона", "БРСМ-Нафты". По словам топливных компаний, удешевление газа временное.
За сколько компании предлагают газ?
"Вигазтрейд" предлагает газ за 49 500 гривен за тонну, а "БРСМ-Нафта" – за 48 200 гривен за тонну. Цены на ресурс "Укргаздобычи" опустились до 51 862-52 500 гривен за тонну, "Укрнафты" – до 51 110-53 000 гривен за тонну. Традиционно самые низкие цены "Укрнафты" были на западные лоты: 51 110-52 060 гривен за тонну.
В начале сентября снова будет пауза в поставках на юг. Так, отгрузки по CIF предлагали на 3 сентября, сейчас перенесли ближе к 10 числу. Поэтому, наиболее вероятно, до этой даты существенных поступлений не будет,
– рассказал Владислав Скирский из "Мартин Трейда".
Компания тоже ожидает газ в конце августа – в начале сентября.
Какова ситуация с топливом в Украине?
- В Украине цены на бензин завышены на 4-5 гривен за литр, а значительное удешевление маловероятно из-за отсутствия ценовой конкуренции и колебания курса гривны. Рост акциза с 1 января повлияет на конечную цену топлива в Украине, а ослабление гривны может привести к подорожанию.
- Венгрия и Словакия заявили, что удары Украины по нефтеперекачивающей станции в Тамбовской области угрожают их энергетической безопасности. Сергей Каюн отметил, что доля венгерских и словацких НПЗ в поставках дизеля в Украину составляет лишь 10%, и в случае потери рынка, это больше повредит Словакии.
- Антимонопольный комитет Украины разрешил компании "Укрпалетсистем" арендовать 47 АЗС, принадлежащих к группе "Приват", в частности активы 10 юридических лиц. Поэтому АЗС "Привата" массово переходят к UPG.