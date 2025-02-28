Трейдери не виключають, що Росія повернеться на енергетичний ринок

У лютому 2025 року європейський ринок природного газу показав найбільше зниження цін за останній рік, а обсяги торгів досягли рекордного рівня. Трейдери стежать за енергетичною політикою Трампа і не виключають повернення Росії на енергетичний ринок.

Ціни на газ впали до рекордного рівня

Зниження цін на газ відбулося на тлі активних переговорів у Європейському Союзі щодо поповнення виснажених запасів газу, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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У результаті ціни на природний газ у Європі впали на 13% лише за лютий. На початку місяця ціни досягли дворічного максимуму, проте впродовж лютого спостерігалося поступове зниження.

Трейдери продовжують оцінювати ситуацію на ринку, зокрема ймовірність зняття санкцій із Росії та повернення російського газу до Європи.

Цікаво! У лютому 2025 року на міжконтинентальній біржі було продано майже 11,5 мільйона еталонних ф'ючерсних і опціонних контрактів TTF, які використовуються для торгівлі природним газом у Європі. Це рекордний показник за один місяць.

Трейдери чекають припинення війни

Трейдери уважно стежать за спробами Дональда Трампа припинити війну в Україні та оцінюють ймовірність повернення російського газу до Європи.

Експерти Energy Aspects Ltd зазначають, що, попри зниження цін, на європейському ринку все ще існують ризики їхнього зростання. Зокрема, це може статися, якщо запаси газу в європейських сховищах не будуть поповнені до належного рівня або відбудуться затримки у глобальних проєктах зрідженого природного газу.

Важливо! На думку аналітиків, повернення російських трубопровідних поставок газу до Європи малоймовірне, навіть якщо у 2025 році буде досягнуто мирної угоди між Росією та Україною. Водночас повністю виключати таку можливість також не варто.