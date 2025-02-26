Що буде з цінами на газ

98% українських споживачів користуються послугами Нафтогазу, тож для них вартість послуг поки не зростатиме, передає 24 Канал з посиланням на видання "На пенсії".

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У березні споживачі сплачуватимуть 7,96 гривні за кубометр газу. Щодо інших постачальників – ціни в них можуть відрізнятися:

"Енерджі трейд груп" – 7,799 гривні за кубометр;

"Тернопільоблгаз збут" – 7,96 гривні за кубометр;

"Прикарпаття енерго трейд" – 7,98 гривні за кубометр;

"Галнафтогаз" ПП "Окко контракт" – 7,99 гривні за кубометр;

"Львівенергозбут" – 8,2 гривні за кубометр;

"Київські енергетичні послуги" (YASNO) – 8,46 гривні за кубометр;

"Дніпровські енергетичні послуги" (YASNO) – 8,46 гривні за кубометр;

"Рітейл Сервіс" ТМ "СвітлоГаз" – 9,99 гривні за кубометр.

Чи зміниться вартість електроенергії

У березні 2025 року більшість українських споживачів продовжать оплачувати електроенергію за стандартним тарифом 4,32 гривні за кіловат-годину. Однак окремі категорії споживачів можуть розраховувати на знижені тарифи:

Спеціальний тариф 2,64 гривні за кіловат-годину діятиме для мешканців багатоквартирних будинків, які не газифіковані та не мають централізованого або автономного опалення, і використовують електроопалення. Цей тариф діятиме до 30 квітня 2025 року за умови, що споживання не перевищує 2 000 кіловат-годин на місяць.