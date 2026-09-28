Ще один удар по газовому ринку: новий сигнал із Катару підняв ціни в Європі

Ціни на природний газ у Європі зросли після того, як Катар продовжив обмеження щодо постачання скрапленого природного газу. На цьому тлі трейдери уважно стежать за ситуацією навколо Ормузької протоки, через яку проходить п'ята частина світових поставок СПГ.

Чому газ подорожчав

Ф'ючерси на природний газ у Європі різко підскочили на 2,2% – до 73,67 євро за мегават-годину на нідерландському хабі TTF, пише Bloomberg.

Головною причиною стало рішення компанії QatarEnergy продовжити режим форс-мажору щодо постачання скрапленого газу до Італії та Пакистану аж до зими.

Зауважте! QatarEnergy ше у квітні оголосила форс-мажор через проблеми з постачанням СПГ, пов’язані з перебоями в Ормузькій протоці. Через це компанія не може повністю виконувати окремі контракти на поставки газу. Відтоді компанія кілька разів продовжувала його дію.

Як це рішення вдарить по Європі

Європейський Союз вже попередив країни блоку про ризик енергетичної цінової кризи та закликав продовжувати закачування газу й працювати над скороченням попиту.

Ситуація ускладнюється низьким рівнем заповненості газових сховищ Європи:

станом на 27 вересня в середньому по ЄС вони були заповнені приблизно на 70,6% ;

; тоді як у Німеччина накопичила лише 57% запасів, що змушує уряд думати про жорсткі зобов'язання для газових компаній.

На цьому тлі ціни можуть залишатися нестабільними.

За оцінкою представника швейцарської компанії Axpo Марко Саальфранка, за одночасного дефіциту газу та сильних холодів у Європі й Азії ціни можуть злетіти вище 100 євро за мегават-годину.

Навіть якщо ціни знизяться, ми не очікуємо, що вони одразу повернуться до довоєнного рівня – нижче 30 євро, – оскільки певна невизначеність, ймовірно, залишатиметься,

– наголосив Саальфранк.

Водночас відкриття Ормузької протоки або відновлення експорту Катару іншими маршрутами може, навпаки, послабити тиск на ціни.

Нагадаємо, Катар залишається одним із головних постачальників СПГ для світового ринку, а тривале обмеження руху через Ормузьку протоку посилює конкуренцію за доступні партії газу.

Водночас ситуація навколо Ормузу залишається невизначеною. Іран заявив, що не готовий пом'якшувати свої умови для відновлення судноплавства, тоді як президент США Дональд Трамп допускає відновлення переговорів уже цього тижня.