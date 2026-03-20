Чому Італія шукає нових постачальників?

Італія вже розпочала переговори з кількома країнами, щоб компенсувати втрату газу з Катару. Про це розповів міністр енергетики країни Ґільберто Пікетто Фратін, пише Reuters.

За його словами, атаки Ірану на Катар, схоже, надовго призупинили експорт природного газу з цієї країни.

Сам факт, що СПГ-завод Катару, який уже був зупинений, також зазнав бомбардувань, мав руйнівний вплив на ціни,

– зазначив міністр.

Тому Італія веде перемовини з іншими державами:

зі США;

Азербайджаном;

та Алжиром.

Річ у тім, що італійська компанія Edison має довгостроковий контракт з QatarEnergy на постачання 6,4 мільярда кубометрів газу на рік. Ці обсяги становлять майже 10% річного споживання газу усієї країни.

Однак Катар у березні оголосив форс-мажор і повідомив Edison, що не зможе виконати свої контрактні зобов’язання за квітень.

Чому Катар не може експортувати газ?

Атаки Ірану боляче вдарили по експорту катарського газу. Генеральний директор QatarEnergy та державний міністр з енергетичних питань Саад аль-Каа́бі повідомив Reuters, що ці удари вивели з ладу 17% потужностей Катару з експорту скрапленого природного газу (СПГ).

За його словами, Катар може втратити близько 20 мільярдів доларів річного доходу від продажу СПГ. А постачання газу до Європи та Азії опинилося під загрозою.

Я ніколи у своїх найсміливіших мріях не думав, що Катар – і весь регіон – зазнає такої атаки, особливо від братської мусульманської країни у місяць Рамадан, що атакує нас таким чином,

– зазначив Саабі.

За його словами, у результаті цих атак Ірану пошкодження зазнали 2 з 14 СПГ-поїздів Катару та один із двох заводів із перероблення газу на рідке паливо.

У підсумку QatarEnergy змушена припинити постачання не лише до Італії, але й до Бельгії, Південної Кореї та Китаю.

Ба більше, призупинення постачань, ймовірно, буде тривалим через серйозні пошкодження газової інфраструктури. За оцінками, ремонтні роботи "зупинять" 12,8 мільйона тонн СПГ на рік на період від трьох до п’яти років.

Важливо! Іран здійснив серію атак на виробничий комплекс Рас-Лаффан у Катарі. Також Тегеран ударив і по іншій інфраструктурі. Після цього уряд вирішив відкласти розширення Північного родовища принаймні на рік.

