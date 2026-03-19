Хто страждає найбільше у ЄС?

Дослідження Віденського інституту ланцюгів постачання та Делфтського університету свідчить, що ризики від блокади Ормузу сконцентровані в кількох країнах, пише Spiegel.

Згідно з аналізом, Італія у цій ситуації постраждала найбільше в ЄС. Країна щороку імпортує товари із заблокованих держав Перської затоки на суму близько 9,8 мільярда доларів, зокрема:

скраплений природний газ на 4,4 мільярда доларів;

пропан приблизно на 3,2 мільярда доларів щороку.

І газ, і пропан Італії постачає Катар, який на початку березня змушений був зупинити свій найбільший завод із виробництва скрапленого газу. Як повідомило Reuters, це сталося після ураження об'єкта двома іранськими дронами.

Бельгію також віднесли до країн, що сильно постраждали через блокаду Ормузу:

щороку країна імпортує скраплений газ із Катару на суму близько 5,8 мільярда доларів – через порт Зебрюгге;

значна частина торгівлі діамантами з ОАЕ також проходить через неї – через Антверпен.

Однак найбільшого впливу в Європі, за даними дослідження, зазнає Велика Британія – у 12,9 мільярда доларів на рік. З цієї суми близько 5,9 мільярда приходиться на імпорт катарського газу.

Натомість Німеччина та Франція виявилися краще захищеними завдяки диверсифікації. Хоча ФРН щороку й імпортує товари з країн заблокованих Перської затоки на суму близько 5,7 мільярда доларів.

Економісти наголошують, що втрати європейських країн можуть наростати як снігова куля, якщо війна і блокування Ормузу затягнеться.

Економічні наслідки блокади Ірану залежать від її тривалості. Якщо вона триватиме понад чотири тижні, затримки в глобальних ланцюгах постачання можуть наростати лавиноподібно,

– зауважив співавтор дослідження Штефан Турнер.

Скільки вже заплатив ЄС за війну в Ірані?

Лише перші 10 днів війни на Близькому Сході обійшлися ЄС в три мільярди євро. Такі втрати викликані зростанням цін на газ і нафту, повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на засіданні Європейської ради.

За її словами, за той час ціни стрімко зросли:

ціни на газ – на 50%;

ціни на нафту – на 27%.

Тому ЄС розробляє заходи для зменшення впливу високих цін на газ на вартість електроенергії.

Зауважте! Наразі Брюссель намагається покращити реалізацію двосторонніх довгострокових угод між виробниками відновлюваної енергетики та державними органами влади, а також розглядає державну допомогу і субсидування чи обмеження ціни на газ.

