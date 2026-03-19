Кто страдает больше всего в ЕС?

Исследование Венского института цепей поставок и Делфтского университета свидетельствует, что риски от блокады Ормуза сконцентрированы в нескольких странах, пишет Spiegel.

Смотрите также "Представляли угрозу": США бомбили ракетные объекты Ирана в Ормузском проливе

Согласно анализу, Италия в этой ситуации пострадала больше всего в ЕС. Страна ежегодно импортирует товары из заблокированных государств Персидского залива на сумму около 9,8 миллиарда долларов, в частности:

сжиженный природный газ на 4,4 миллиарда долларов;

пропан примерно на 3,2 миллиарда долларов ежегодно.

И газ, и пропан Италии поставляет Катар, который в начале марта вынужден был остановить свой крупнейший завод по производству сжиженного газа. Как сообщило Reuters, это произошло после поражения объекта двумя иранскими дронами.

Бельгию также отнесли к странам, сильно пострадавшим из-за блокады Ормуза:

ежегодно страна импортирует сжиженный газ из Катара на сумму около 5,8 миллиарда долларов – через порт Зебрюгге;

значительная часть торговли бриллиантами из ОАЭ также проходит через нее – через Антверпен.

Однако наибольшее влияние в Европе, по данным исследования, испытывает Великобритания – в 12,9 миллиардов долларов в год. Из этой суммы около 5,9 миллиардов приходится на импорт катарского газа.

Зато Германия и Франция оказались лучше защищенными благодаря диверсификации. Хотя ФРГ ежегодно и импортирует товары из стран заблокированных Персидского залива на сумму около 5,7 миллиарда долларов.

Экономисты отмечают, что потери европейских стран могут нарастать как снежный ком, если война и блокировка Ормуза затянется.

Экономические последствия блокады Ирана зависят от ее продолжительности. Если она продлится более четырех недель, задержки в глобальных цепях поставок могут нарастать лавинообразно,

– отметил соавтор исследования Штефан Турнер.

Сколько уже заплатил ЕС за войну в Иране?

Только первые 10 дней войны на Ближнем Востоке обошлись ЕС в три миллиарда евро. Такие потери вызваны ростом цен на газ и нефть, сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на заседании Европейского совета.

По ее словам, за то время цены стремительно выросли:

цены на газ – на 50%;

цены на нефть – на 27%.

Поэтому ЕС разрабатывает меры для уменьшения влияния высоких цен на газ на стоимость электроэнергии.

Обратите внимание! Сейчас Брюссель пытается улучшить реализацию двусторонних долгосрочных соглашений между производителями возобновляемой энергетики и государственными органами власти, а также рассматривает государственную помощь и субсидирование или ограничение цены на газ.

Что известно о блокаде Ормузского пролива?