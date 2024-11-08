Транзит газу через Україну вже майже не вливає на ціни у Європі
Ймовірно вже у 2025 році через Україну припиниться транзит російського газу. В будь-якому разі це не вплине на ціни у Європі, бо там уже накопичили достатні запаси блакитного палива та диверсифікували джерела постачання.
Транзит російського газу
Аналітики компанії Bernstein не очікують на продовження транзитної угоди у 2025 році. Проте, якщо таке станеться, це додасть лише близько 5 мільярда кубометрів до кінця опалювального сезону, передає 24 Канал з посиланням на Bloomberg.
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За такого сценарію європейські ф'ючерси будуть на 1,4% нижчими від поточних рівнів протягом опалювального сезону.
Натомість, якщо транзит газу припиниться, це вдвічі зменшить імпорт газу з Росії до Європи у 2025 році.
Раніше Газпром постачав більш ніж третину газу в Європу. Проте нині ЄС купує паливо у наступних постачальників:
- Норвегії;
- Північної Африки;
- Азербайджану;
- зріджений природний газ (LNG) із глобального ринку.