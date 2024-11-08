Транзит російського газу

Аналітики компанії Bernstein не очікують на продовження транзитної угоди у 2025 році. Проте, якщо таке станеться, це додасть лише близько 5 мільярда кубометрів до кінця опалювального сезону, передає 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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За такого сценарію європейські ф'ючерси будуть на 1,4% нижчими від поточних рівнів протягом опалювального сезону.

Натомість, якщо транзит газу припиниться, це вдвічі зменшить імпорт газу з Росії до Європи у 2025 році.

Раніше Газпром постачав більш ніж третину газу в Європу. Проте нині ЄС купує паливо у наступних постачальників: