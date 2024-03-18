Дронами по російських НПЗ та цінах: у Європі виросла вартість газу

У Європі ціни на російський газ зростають уже четвертий день поспіль. Причиною цьому стали скороченням поставок із заводу СПГ у Фріпорті (США) та удари дронами по енергетичній інфраструктурі ворога.

Ціни на газ у Європі

Нині вартість газу зростає після падіння на 30% з початку року. Трейдери зосереджуються на факторах, що вплинуть на поповнення сховищ напередодні наступної зими.

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Ф'ючерси на хабі TTF у Нідерландах виросли на 5,2%, тобто до 28,5 євро за мегават-годину.

Одним із факторів підвищення цін є скорочення поставок експорту СПГ на завод у Фріпорті в Техасі. Деякі роботи продовжені до квітня.

Оле Слот Хансен, голова сировинного відділу стратегії Saxo Bank A/S розповів, що вартість блакитного палива також залежить від зростання нафтових контрактів після атак України на російські нафтопереробні заводи, адже це підвищує геополітичну температуру.

Що з нафтою

Станом на 18 березня ціни на нафту Brent є трохи нижчими за позначку у 86 доларів за барель. Вони продовжують своє зростання після атак на російську енергетичну інфраструктуру.

Удари по російських НПЗ додали премію за ризик нафти на 2 – 3 долари за барель минулого тижня, і ця цифра залишається чинною, оскільки ми починаємо цей тиждень з нових атак на вихідних,

– сказала Вандана Харі, засновник компанії з аналізу нафтового ринку Vanda Insights.

У І кварталі цього року зупинилося близько 7% російських нафтопереробних потужностей через атаки. Зараз нафтопереробні комплекси експортують сорти нафти на кілька ринків, включаючи Китай та Індію.