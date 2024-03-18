Про що Україна домовилася з ЄС
У плані передбачені структурні реформи, яким відповідають понад 100 квартальних індикаторів.
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Це європейські підходи до реформи державного управління, до боротьби з корупцією, до економічних та секторальних реформ в різних сферах: від енергетики та аграрної галузі. Крім того, у документі прописані наскрізні напрями, як "зелений" перехід, цифровізація, євроінтеграція.
Він наголосив, що план був розроблений спільно з партнерами з Європи. Це має наблизити Україну до вступу в ЄС.
Найближчим часом ми передамо його на розгляд Єврокомісії. Завдяки реалізації реформ Плану для Ukraine Facility Україна зможе отримати близько 16 мільярдів євро цього року,
– сказав він.