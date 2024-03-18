Що вплинуло на зростання ВВП

У січні-лютому 2024 року зростання українського ВВП оцінюють на рівні 3,6%. Юлія Свириденко також зауважила, що Мінекономіки очікує стабільний ріст у першому кварталі 2024 року, завдяки позитивним показникам у важливих галузях економіки.

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Як зазначає міністр економіки України, відновлювальному зростанню сприяли:

інвестиційний попит;

сприятливі погодні умови для будівельних робіт;

експорт сільськогосподарської продукції;

робота українського морського коридору;

розширення виробничих потужностей у сфері видобувної промисловості та стабільність в енергетиці.

Юлія Свириденко Міністр економіки України Ключовими факторами підтримки позитивної економічної динаміки на початку року стали зростаючий інвестиційний попит, який генерує бюджет, а також доступність зовнішніх ринків для вітчизняних виробників завдяки розширенню логістичних можливостей.

Рекордний експорт та відновлення сільського господарства

Міністр додала, що робота Українського морського коридору допомогла на початку війни досягти рекордних обсягів експорту. Зокрема, це стосується виробників аграрної і металургійної продукції та підприємств з добування металевих руд.

Також зняття блокування польськими автоперевізниками польсько-українського кордону з середини місяця позитивно вплинуло як на діяльність експортерів, так і на діяльність виробників, суттєво залежних від імпортної сировини,

– додала Свириденко.

Водночас будівельна галузь зростає через інвестиційний попит на тлі збереження бюджетного фінансування відновлення пошкодженої критичної інфраструктури. Також на початку року спостерігалося відновлення у галузях сільського господарства та внутрішньої торгівлі.

Компенсація для аграріїв

Фермери, чиї ділянки забруднені й це підтверджує нетехнічне обстеження, можуть компенсувати коштом держави частину грошей за розмінування сільськогосподарських земель.

Зауважте! Такі ділянки нині є у Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Донецькій, Херсонській, Миколаївській та Дніпропетровській областях.

Механізм наступний: фермер вноситиме лише 20% суми, а решту – 80% – покриватиме Мінекономіки. Відтак можна укладати контракти як із державними, так і з приватними операторами протимінної діяльності.