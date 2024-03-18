Что повлияло на рост ВВП

В январе-феврале 2024 года рост украинского ВВП оценивают на уровне 3,6%. Юлия Свириденко также отметила, что Минэкономики ожидает стабильный рост в первом квартале 2024 года, благодаря положительным показателям в важных отраслях экономики.

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Как отмечает министр экономики Украины, восстановительному росту способствовали:

инвестиционный спрос;

благоприятные погодные условия для строительных работ;

экспорт сельскохозяйственной продукции;

работа украинского морского коридора;

расширение производственных мощностей в сфере добывающей промышленности и стабильность в энергетике.

Юлия Свириденко Министр экономики Украины Ключевыми факторами поддержки положительной экономической динамики в начале года стали растущий инвестиционный спрос, который генерирует бюджет, а также доступность внешних рынков для отечественных производителей благодаря расширению логистических возможностей.

Рекордный экспорт и восстановление сельского хозяйства

Министр добавила, что работа Украинского морского коридора помогла в начале войны достичь рекордных объемов экспорта. В частности, это касается производителей аграрной и металлургической продукции и предприятий по добыче металлических руд.

Также снятие блокировки польскими автоперевозчиками польско-украинской границы с середины месяца положительно повлияло как на деятельность экспортеров, так и на деятельность производителей, существенно зависимых от импортного сырья,

– добавила Свириденко.

В то же время строительная отрасль растет из-за инвестиционного спроса на фоне сохранения бюджетного финансирования восстановления поврежденной критической инфраструктуры. Также в начале года наблюдалось восстановление в отраслях сельского хозяйства и внутренней торговли.

Компенсация для аграриев

Фермеры, чьи участки загрязнены и это подтверждает нетехническое обследование, могут компенсировать за счет государства часть денег за разминирование сельскохозяйственных земель.

Заметьте! Такие участки сейчас есть в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Донецкой, Херсонской, Николаевской и Днепропетровской областях.

Механизм следующий: фермер будет вносить только 20% суммы, а остальные – 80% – будет покрывать Минэкономики. Поэтому можно заключать контракты как с государственными, так и с частными операторами противоминной деятельности.