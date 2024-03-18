О чем Украина договорилась с ЕС
В плане предусмотрены структурные реформы, которым соответствуют более 100 квартальных индикаторов.
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Это европейские подходы к реформе государственного управления, к борьбе с коррупцией, к экономическим и секторальных реформ в различных сферах: от энергетики и аграрной отрасли. Кроме того, в документе прописаны сквозные направления, как "зеленый" переход, цифровизация, евроинтеграция.
Он отметил, что план был разработан совместно с партнерами из Европы. Это должно приблизить Украину к вступлению в ЕС.
В ближайшее время мы передадим его на рассмотрение Еврокомиссии. Благодаря реализации реформ Плана для Ukraine Facility Украина сможет получить около 16 миллиардов евро в этом году,
– сказал он.