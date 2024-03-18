Цены на газ в Европе

Сейчас стоимость газа растет после падения на 30% с начала года. Трейдеры сосредотачиваются на факторах, что повлияют на пополнение хранилищ накануне следующей зимы.

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Обратите внимание! Фьючерсы на хабе TTF в Нидерландах выросли на 5,2%, то есть до 28,5 евро за мегаватт-час.

Одним из факторов повышения цен является сокращение поставок экспорта СПГ на завод во Фрипорте в Техасе. Некоторые работы продлены до апреля.

Оле Слот Хансен, глава сырьевого отдела стратегии Saxo Bank A/S рассказал, что стоимость голубого топлива также зависит от роста нефтяных контрактов после атак Украины на российские нефтеперерабатывающие заводы, ведь это повышает геополитическую температуру.

Что с нефтью

По состоянию на 18 марта цены на нефть Brent немного ниже отметки в 86 долларов за баррель. Они продолжают свой рост после атак на российскую энергетическую инфраструктуру.

Удары по российским НПЗ добавили премию за риск нефти на 2 – 3 доллара за баррель на прошлой неделе, и эта цифра остается в силе, поскольку мы начинаем эту неделю с новых атак на выходных,

– сказала Вандана Хари, основатель компании по анализу нефтяного рынка Vanda Insights.

В I квартале этого года остановилось около 7% российских нефтеперерабатывающих мощностей из-за атак. Сейчас нефтеперерабатывающие комплексы экспортируют сорта нефти на несколько рынков, включая Китай и Индию.