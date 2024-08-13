В Європі вже другий день падають ціни на газ

Ціни на природний газ у Європі падають другий день поспіль. Зростання ставок сповільнило очікування, що російські поставки газу через Україну продовжаться.

Як змінилися ціни на газ у Європі

Ф'ючерси на хабі TTF у Нідерландах знизилися на 1%, до 39,1 євро за мегават-годину (близько 440 доларів за тисячу кубометрів).

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Раніше геополітичні ризики на Близькому Сході та в Східній Європі підштовхнули ціни вгору, але зараз побоювання зменшуються, і ціни стабілізувалися після зростання на 9% із початку серпня.

Європейський енергетичний стратег Rabobank Флоренс Шміт зазначила, що зниження цін на газ пов'язане з заявами Росії та України про продовження постачання, що зменшує премію за ризик.

Однак ризики з боку Близького Сходу залишаються, і ціни, ймовірно, залишаться високими.

Тепер, коли Росія та Україна заявили, що хочуть продовжити постачання газу, частина премії за ризик знижується. Але премія за ризик з боку Близького Сходу, як і раніше, залишається реальністю, – пояснила експертка.

Економіст Девід Окслі з Capital Economics попередив, що накопичення великої спекулятивної позиції на ринку ф'ючерсів може призвести до значного падіння цін на газ, якщо геополітичні та військові загрози зникнуть.

Раніше ціни на газ у Європі різко зросли через бої в Курській області, оскільки виникли побоювання щодо припинення постачання газу після втрати Росією контролю над газовимірювальною станцією "Суджа".