Що відомо про цю платформу
Замовлення на будівництво такої конструкції зробила Саудівська Аравія. Реалізація цього проєкту відбувалась у місті Циндао (китайська провінція Шаньдун).
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Загалом будівництво тривало 34 місяці. Платформу мають доставити до кінця серпня. Перевезення буде здійснюватись великим вантажним судном до країни-замовника.
Основною задачею платформи є:
- збір видобутих на шельфі нафти та газу;
- транспортування цієї сировини на сушу.
Загальна площа цієї платформи перевищує 6 тисяч квадратних метрів, Висота рівняється орієнтовно 24-поверховому будинку.
Відповідно до попередніх розрахунків, ця конструкція зможе збирати та транспортувати у річному вимірі:
- 24 мільйони тонн сирої нафти;
- 7,4 мільярда кубометрів газу.
Як виглядає найбільша морська нафтогазова платформа у світі/ Фото CGTN