Что известно об этой платформе

Заказ на строительство такой конструкции сделала Саудовская Аравия. Реализация этого проекта происходила в городе Циндао (китайская провинция Шаньдун).

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В целом строительство продолжалось 34 месяца. Платформу должны доставить до конца августа. Перевозка будет осуществляться большим грузовым судном в страну-заказчика.

Основной задачей платформы является:

сбор добытых на шельфе нефти и газа;

транспортировка этого сырья на сушу.

Общая площадь этой платформы превышает 6 тысяч квадратных метров, Высота равняется ориентировочно 24-этажному дому.

Согласно предварительным расчетам, эта конструкция сможет собирать и транспортировать в годовом измерении:

24 миллиона тонн сырой нефти;

7,4 миллиарда кубометров газа.

Обратите внимание! Платформа будет установлена на нефтяном месторождении Марджан.

Как выглядит самая большая морская нефтегазовая платформа в мире/ Фото CGTN