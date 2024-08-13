Что известно об этой платформе
Заказ на строительство такой конструкции сделала Саудовская Аравия. Реализация этого проекта происходила в городе Циндао (китайская провинция Шаньдун).
Читайте также Кредитный рейтинг Израиля снизился из-за боевых действий в Секторе Газа
В целом строительство продолжалось 34 месяца. Платформу должны доставить до конца августа. Перевозка будет осуществляться большим грузовым судном в страну-заказчика.
Основной задачей платформы является:
- сбор добытых на шельфе нефти и газа;
- транспортировка этого сырья на сушу.
Общая площадь этой платформы превышает 6 тысяч квадратных метров, Высота равняется ориентировочно 24-этажному дому.
Согласно предварительным расчетам, эта конструкция сможет собирать и транспортировать в годовом измерении:
- 24 миллиона тонн сырой нефти;
- 7,4 миллиарда кубометров газа.
Как выглядит самая большая морская нефтегазовая платформа в мире/ Фото CGTN