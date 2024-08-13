Как изменились цены на газ в Европе

Фьючерсы на хабе TTF в Нидерландах снизились на 1%, до 39,1 евро за мегаватт-час (около 440 долларов за тысячу кубометров).

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Ранее геополитические риски на Ближнем Востоке и в Восточной Европе подтолкнули цены вверх, но сейчас опасения уменьшаются, и цены стабилизировались после роста на 9% с начала августа.

Европейский энергетический стратег Rabobank Флоренс Шмит отметила, что снижение цен на газ связано с заявлениями России и Украины о продлении поставок, что уменьшает премию за риск.

Однако риски со стороны Ближнего Востока остаются, и цены, вероятно, останутся высокими.

Теперь, когда Россия и Украина заявили, что хотят продолжить поставки газа, часть премии за риск снижается. Но премия за риск со стороны Ближнего Востока, по-прежнему, остается реальностью, – объяснила эксперт.

Экономист Дэвид Оксли из Capital Economics предупредил, что накопление большой спекулятивной позиции на рынке фьючерсов может привести к значительному падению цен на газ, если геополитические и военные угрозы исчезнут.

Заметьте! Ранее цены на газ в Европе резко выросли из-за боев в Курской области, поскольку возникли опасения относительно прекращения поставок газа после потери Россией контроля над газоизмерительной станцией "Суджа".