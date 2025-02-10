Ціни на газ у Європі зросли до рекордного рівня за останні два роки

Європа стикається з ризиком нової енергетичної кризи, оскільки ціни на газ зросли до найвищого рівня за останні два роки. Запаси газу в європейських сховищах стрімко вичерпуються.

Яка ситуація з газом у Європі

Холодна погода може лише ускладнити ситуацію, передає 24 Канал з посиланням на Bloomberg. Чим менше палива залишається, тим складніше його поповнювати, особливо з огляду на високі ціни в літній період.

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Зберігання газу економічно невигідним для енергетичних компаній. 10 лютого бенчмарк ф'ючерси на газ зросли на 5,4%, досягнувши 58,75 євро за мегават-годину – це рекордний показник із лютого 2023 року. Запаси в сховищах заповнені менш ніж наполовину, що є найнижчим рівнем для цього періоду з 2022 року.

Втрата більшої частини російських поставок за останні три роки зробила європейські газові ринки більш сприйнятливими до цінових потрясінь у відповідь на короткострокові перебої, попит на СПГ в Азії та зміни погоди,

– каже аналітик Патрісіо Альварес.

За прогнозом ICIS, у лютому 2025 року споживання газу в Європі зросте на 17% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Це пов’язано з підвищеним попитом з боку населення та комерційних організацій, тоді як зима триває.

Європейський ринок газу зазнає тиску

Найближчими днями на північному заході Європи очікується похолодання, що може ще більше збільшити потребу в опаленні, скоротити обсяги газових запасів і підштовхнути ціни вгору. Очікуваний літній сезон технічного обслуговування в Норвегії може обмежити поставки газу, що посилить напруженість на європейському ринку.

Додатковим фактором є вплив запроваджених США мит і можливі заходи у відповідь, які можуть спричинити зростання цін на імпортований зріджений природний газ.

Зауважте! Також трейдери стежать за дискусіями щодо відновлення транзиту російського газу через Україну, на чому наполягають деякі країни Центральної Європи.