Ціни та інфляція в Європі почали знижуватись

Зверніть увагу Продукти подорожчають через роботу підприємств на генераторах

Тож аналітики зауважують, що уповільнення рівня інфляції на тлі зниження цін на енергоносії – ознака того, що Європа нарешті починає долати найважчі наслідки інфляційної кризи.

Міністр фінансів Франції Бруно Ле Мер заявив, що інфляція матиме тенденцію до зниження протягом 2023 року. Раніше він заявляв, що інфляція залишиться високою до середини року, а згодом знизиться.

Варто зауважити, що у Франції зараз найнижчий рівень інфляції в ЄС. Цьому сприяло обмеження підвищення регульованих цін на газ і електроенергію, оскільки удар по купівельній спроможності споживачів підриває довіру домогосподарств.