Інфляція знижується
- У грудня 2022 року рівень інфляції у Франції знизився до 6,7% порівняно з 7,1% у листопаді.
- Також у грудні уповільнилась інфляція й в Німеччині.
- Інфляційні показники Іспанії теж приєднались до тенденції зниження.
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Тож аналітики зауважують, що уповільнення рівня інфляції на тлі зниження цін на енергоносії – ознака того, що Європа нарешті починає долати найважчі наслідки інфляційної кризи.
Міністр фінансів Франції Бруно Ле Мер заявив, що інфляція матиме тенденцію до зниження протягом 2023 року. Раніше він заявляв, що інфляція залишиться високою до середини року, а згодом знизиться.
Варто зауважити, що у Франції зараз найнижчий рівень інфляції в ЄС. Цьому сприяло обмеження підвищення регульованих цін на газ і електроенергію, оскільки удар по купівельній спроможності споживачів підриває довіру домогосподарств.
Зростання цін на енергоносії уповільнилось
Зростання цін на енергоносії було найнижчим з вересня 2021 року, збільшившись на 15,1% порівняно з 18,4% у листопаді, оскільки останніми тижнями оптові ціни на газ в Європі впали на тлі рекордно високих температур.
У короткостроковій перспективі ціни на енергоносії, ймовірно, посилять інфляційний тиск у січні, оскільки регульовані ціни на газ та електроенергію зросли на 15% на початку року.
Проте, сприятливі зміни цін на енергоносії дозволяють припустити, що в кінці тунелю може бути світло,
– вважає економіст Asteres Сільвен Берсінгер.
Соціальні настрої населення в Європі
Національне статистичне управління INSEE повідомило, що його індекс споживчої довіри дещо знизився у грудні 2022 року до 82 з 83 у листопаді, що значно нижче довгострокового середнього значення в 100.
У той час як щомісячне опитування INSEE показало, що домогосподарства стурбовані безробіттям, їх фінансами та зростанням інфляції, зниження купівельної спроможності також викликає соціальну напруженість.