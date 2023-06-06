М'ясо дорожчає весь 2023 рік: що буде з цінами в червні
З початку 2023 року в Україні здорожчали фактично всі основні види м’яса. Нестабільною ситуація лишатиметься і в червні.
Що буде з цінами
Науковці Інституту аграрної економіки прогнозують, що у червні ціни на м'ясо перебуватимуть в постійному русі. Причина – війна.
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Збережеться тенденція коливання роздрібних цін на основні види м’яса. Основною причиною цього є війна та зумовлена нею нестабільна ситуація в країні.
Як здорожчало м'ясо
Водночас, розповіли в Інституті 24 Каналу, з початку року ціни практично на всі на основні види м’яса зросли. Так:
- курятина – філе, стегна та гомілки – здорожчала на 7,4 – 15,2%;
- свинина – грудинка, ребра, підчеревина та лопатка – на 5,2 – 14,6%. А ошийок – взагалі на 22,5%.
Втім, зауважують там, конкретно в травні ціни загальмувались. Так, найбільше здорожчали курячі гомілки – на 6,9%, до 81,95 гривні за кілограм. Що, пояснюється, обумовлено травневими святами, "які традиційно відзначають відкриттям сезону пікніків та виїздами на природу".
Скільки коштує м'ясо сьогодні
Станом на ранок 6 червня в Україні, за даними "Мінфіну" ціни на курятину встановились на середньому рівні (за 1 кілограм):
- стегно – 121,5 гривні (+10,05 гривні порівняно з середньомісячними цінами травня);
- гомілка – 80,45 гривні (+3,1 гривні);
- філе – 148,97 гривні (+3,55 гривні).
Ціни на свинину (за 1 кілограм):
- грудинка – 183,86 гривні (на 42 копійки дешевше, порівняно з середньомісячними цінами травня);
- ребра – 183,96 гривні (+4,24 гривні);
- підчеревина – 172,46 гривні (на 9,7 гривні дешевше);
- лопатка – 190,62 гривні (+3,95 гривні);
- ошийок – 253,39 гривні (+8,2 гривні).