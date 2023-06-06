Що буде з цінами

Науковці Інституту аграрної економіки прогнозують, що у червні ціни на м'ясо перебуватимуть в постійному русі. Причина – війна.

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Наталія копитець Провідна наукова співробітниця відділу ціноутворення та аграрного ринку Інституту аграрної економіки Збережеться тенденція коливання роздрібних цін на основні види м’яса. Основною причиною цього є війна та зумовлена нею нестабільна ситуація в країні.

Як здорожчало м'ясо

Водночас, розповіли в Інституті 24 Каналу, з початку року ціни практично на всі на основні види м’яса зросли. Так:

курятина – філе, стегна та гомілки – здорожчала на 7,4 – 15,2%;

свинина – грудинка, ребра, підчеревина та лопатка – на 5,2 – 14,6%. А ошийок – взагалі на 22,5%.

Втім, зауважують там, конкретно в травні ціни загальмувались. Так, найбільше здорожчали курячі гомілки – на 6,9%, до 81,95 гривні за кілограм. Що, пояснюється, обумовлено травневими святами, "які традиційно відзначають відкриттям сезону пікніків та виїздами на природу".

Скільки коштує м'ясо сьогодні

Станом на ранок 6 червня в Україні, за даними "Мінфіну" ціни на курятину встановились на середньому рівні (за 1 кілограм):

стегно – 121,5 гривні (+10,05 гривні порівняно з середньомісячними цінами травня);

гомілка – 80,45 гривні (+3,1 гривні);

філе – 148,97 гривні (+3,55 гривні).

Ціни на свинину (за 1 кілограм):