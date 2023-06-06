Что будет с ценами
Ученые Института аграрной экономики прогнозируют, что в июне цены на мясо будут находиться в постоянном движении. Причина – война.
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Сохранится тенденция колебания розничных цен на главные виды мяса. Основной причиной тому является война и предопределенная ею нестабильная ситуация в стране.
Как подорожало мясо
В то же время, рассказали в Институте 24 Каналу, с начала года цены практически на все виды мяса выросли. Так:
- курятина – филе, бедра и голени – подорожала на 7,4 – 15,2%;
- свинина – грудинка, ребра, подбрюшина и лопатка – на 5,2 – 14,6%. А ошеек – вообще на 22,5%.
Впрочем, замечают там, конкретно в мае цены затормозились. Так, больше всего подорожали куриные голени – на 6,9%, до 81,95 гривны за килограмм. Что, объясняется, обусловлено майскими праздниками, которые традиционно отмечают открытием сезона пикников и выездами на природу.
Сколько стоит мясо сегодня
По состоянию на утро 6 июня в Украине, по данным "Минфина" цены на курятину установились на среднем уровне (за 1 килограмм):
- бедро – 121,5 гривны (+10,05 гривны по сравнению со среднемесячными ценами мая);
- голень – 80,45 гривны (+3,1 гривны);
- филе – 148,97 гривны (+3,55 гривны).
Цены на свинину (за 1 килограмм):
- грудинка – 183,86 гривны (на 42 копейки дешевле по сравнению со среднемесячными ценами мая);
- ребра – 183,96 гривны (+4,24 гривны);
- подбрюшина – 172,46 гривны (на 9,7 гривны дешевле);
- лопатка – 190,62 гривны (+3,95 гривны);
- ошейок – 253,39 гривны (+8,2 гривны).