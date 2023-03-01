Ціни на м'ясо в Україні можуть змінитися: що саме подорожчає

Ціни на м'ясо в останні місяці дещо змінилися. До прикладу, яловичина подешевшала, а курятина навпаки подорожчала.

На думку експертів, ціни на курятину та яловичину найімовірніше залишаться стабільними. А от свинина може подорожчати навесні.

Цікаво В Україні змінилися ціни на м'ясо: що подешевшало та подорожчало у лютому

Як зміняться ціни на м'ясо

На думку аналітика Центру досліджень продовольства та землекористування Київської школи економіки Павла Мартишева, ціна яловичини не зазнає різких змін.

Яловичина буде стабільно дорогою, не буде сильно рухатися ціна ні вгору, ні вниз, але варто розуміти, що в нас яловичини класичної м'ясної не існує. В основному це побічний продукт молочного тваринництва. Тобто корова давала молоко, її зарізали, і потім це яловичина. В нас нема культури споживання і немає багато грошей, щоб купувати стабільно і щоб був попит. Можемо говорити про стабільність чи якесь, можливо, зростання ціни,

– сказав експерт.

А от ціна на свинину може вирости навесні. Подорожчання цього м'яса може спричинити підвищення цін на корми. Оскільки близько 60-70% собівартості у виробництві свинини складають саме корми.

Зараз трохи призупинилася "зернова угода", тому трохи просіли, але все ж може бути дефіцит кормового зерна, макухи. І структура посівних площ вказує на те, що може бути протягом наступних місяців дефіцит кормового зерна. Це не дозволить розширити поголів'я,

– пояснює він.

Як змінилися ціни на м'ясо у лютому

Курятина:

Середня ціна курячої гомілки у лютому складала 74,95 гривні, що на 3,80 гривні дорожче, ніж середня ціна у січні. У магазині Novus ціна складала 79,99 гривні, а у Varus – 69,90 гривні.

Вартість курячого стегна у лютому становила 93,95 гривні, що майже на 4 гривні дешевше за середньомісячну ціну у січні. Середня ціна на куряче стегно у магазині Novus становила 89,99 гривні, а у Varus – 97,90 гривні.

Філе у лютому здешевшало майже на 1,5 гривні: із 138,38 гривні до 136,93 гривні.

Cвинина:

Ціни свинячого ошийка знизилася майже на таку ж суму – із 197,44 гривні до 193,75 гривні.

Ціни на грудинку знизилися на 4,25 гривні – зі 174,81 гривні до 170,56 гривні.

Свиняча лопатка подешевшала на 4,1 гривні. Ціни знизилися з 162,24 гривні до 158,14 гривні.

Яловичина: