По мнению экспертов, цены на курятину и говядину вероятнее всего останутся стабильными. А вот свинина может подорожать весной.

Интересно В Украине изменились цены на мясо: что подешевело и подорожало в феврале

Как изменятся цены на мясо

По мнению аналитика Центра исследований продовольствия и землепользования Киевской школы экономики Павла Мартышева, цена говядины не претерпевает резких изменений.

Говядина будет стабильно дорогой, не будет сильно двигаться цена ни вверх, ни вниз, но следует понимать, что у нас говядины классической мясной не существует. В основном, это побочный продукт молочного животноводства. То есть корова давала молоко, ее зарезали, а потом это говядина. У нас нет культуры потребления и нет много денег, чтобы покупать стабильно и чтобы был спрос. Можем говорить о стабильности или каком-то, возможно, росте цены,

– сказал эксперт.

А вот цена на свинину может вырасти весной. Удорожание этого мяса может привести к повышению цен на корма. Поскольку около 60-70% себестоимости в производстве свинины составляют именно корма.

Сейчас немного приостановилась "зерновая сделка", поэтому немного просели, но все же может быть дефицит кормового зерна, жмыха. И структура посевных площадей указывает на то, что в течение следующих месяцев может быть дефицит кормового зерна. Это не позволит расширить поголовье,

– объясняет он.

Как изменились цены на мясо в феврале

Курятина:

Средняя цена куриной голени в феврале составляла 74,95 гривны, что на 3,80 гривни дороже средней цены в январе. В магазине Novus цена составляла 79,99 грн, а в Varus – 69,90 грн.

Стоимость куриного бедра в феврале составила 93,95 гривны, что почти на 4 гривны дешевле среднемесячной цены в январе. Средняя цена на куриное бедро в магазине Novus составила 89,99 гривны, а у Varus – 97,90 гривны.

Филе в феврале подешевело почти на 1,5 гривны: с 138,38 до 136,93 гривны.

Свинина:

Цены свиного ошейка снизились почти на такую же сумму - со 197,44 гривны до 193,75 гривны.

Цены на грудинку снизились на 4,25 гривны – со 174,81 гривны до 170,56 гривны.

Свиная лопатка подешевела на 4,1 гривны. Цены снизились со 162,24 гривны до 158,14 гривны.

Говядина: