Ціна палива на українських АЗС знизилася за тиждень

За тиждень 23 – 30 грудня ціна на паливо усіх видів знизилась. Протягом двох попередніх місяців вона невпинно зростала.

Як змінилися ціни

Наразі середньозважена ціна на бензин А-95 складає 52,26 гривні, це на 32 копійки дешевше, ніж на початку тижня. Найбільше ціни на це паливо змінилися на заправці KLO – на 1,10 гривні за літр. На заправках WOG, OKKO та UPG A-95 подешевшав на гривню за літр.

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Бензин А-95+ теж здешевшав на кілька копійок за тиждень. Ціна на заправках Amic, KLO та БРСМ-Нафта знизилась на 50, 90 та 26 копійок відповідно.



Зміна роздрібних цін на бензини та дизельне пальне на АЗС з 23 по 30 грудня / Мінфін

Дизельне паливо своєю чергою майже не змінилося у ціні. Воно незначно здешевшало на автозаправках Motto, БРСМ-Нафта та здорожчало на 50 копійок на Укр-Петроль.

Нагадаємо, нещодавно було проведено дослідження якості зимового дизелю на українських заправках. Де саме можна безпечно купувати пальне, читайте у матеріалі.