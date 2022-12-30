Как изменились цены

Пока средневзвешенная цена на бензин А-95 составляет 52,26 гривны, это на 32 копейки дешевле, чем в начале недели. Больше цены на это топливо изменились на заправке KLO - на 1,10 гривны за литр. На заправках WOG, OKKO и UPG A-95 подешевел на гривну за литр.

Интересно Не только в Украине: как инфляция рекордно растет по всему миру, – The Economist

Бензин А-95+ тоже подешевел на несколько копеек в неделю. Цена на заправках Amic, KLO и БРСМ-Нефть снизилась на 50, 90 и 26 копеек соответственно.



Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 23 по 30 декабря / Минфин

Дизельное топливо в свою очередь почти не изменилось в цене. Оно незначительно подешевело на автозаправках Motto, БРСМ-Нефть и подорожало на 50 копеек на Укр-Петроль.

Напомним, недавно были проведены исследования качества зимнего дизеля на украинских заправках. Где именно можно безопасно покупать горючее, читайте в материале.