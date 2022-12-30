Год жестокой инфляции

Почти каждая страна мира столкнулась со стремительным ростом цен в 2022 году. Ситуация может улучшиться в следующем году, но серьезной ценой экономического роста.

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На 2022 год сильно повлияла широта ценового давления. Мировая инфляция завершает этот год на уровне примерно 9%. Последний раз такая высокая инфляция в богатых странах была в начале 1980-х годов.

К слову, в Америке потребительские цены выросли примерно на 7%, что является самым высоким показателем за четыре десятилетия. А в Германии этот показатель был ближе к 10%.

Вторжение России – один из факторов высокой инфляции

Стремительные цены на горючее и продукты питания – общие факторы, вызвавшие повсюду инфляцию. Еще в начале 2020 года из-за коронавируса в мире цены на многие потребительские товары уже имели тенденцию к росту.

Вторжение России в Украину в феврале оказалось еще более разрушительным. Стоимость нефти выросла на треть, поскольку западные страны ввели санкции против страны агрессорки, являющейся основным производителем нефти.

Цены на продовольствие также резко выросли из-за затрат на удобрения и транспортировки, а также из-за блокады Россией экспорта зерна из Украины, основного производителя пшеницы.

Такой внезапный рост цен на основные товары быстро проник в повседневную жизнь граждан. В Европе, долгое время зависевшей от российского газа, этой зимой миллионам будет трудно позволить себе отопление. По всем регионам в 2022 году более половины инфляции в среднем составляли продукты питания и топливо.

Руководители центральных банков сообщают, что хуже всего: то, что давление инфляции просочилось на "основные" компоненты индексов цен, то есть на товары и услуги, кроме нестабильных продуктов питания и энергии. И это вызывает беспокойство.

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Что будет с инфляцией в 2023 году

Один из способов взглянуть на перспективы инфляции на 2023 год – это дуэль между возобновлением предложения и падением спроса.

Сегодня фиксируют то, что некоторые факторы, способствовавшие инфляции в начале 2022 года, начали исчезать.

Следовательно, цены на потребительские товары снизились, поскольку цепочки поставок вернулись в нормальное состояние.

А стоимость нефти упала до уровня прошлого года, отчасти благодаря возобновлению добычи.

Вместо этого более жесткая денежно-кредитная политика начинает подавлять спрос. Секторы, наиболее чувствительные к ставкам, страдают больше всего: на всегда бурном рынке недвижимости наступило внезапное похолодание, когда транзакции прекратились.

Кроме того, в 2023 году опасения относительно инфляции могут сместиться на проблемы возможной безработицы.