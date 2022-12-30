Рік жорстокої інфляції

Майже кожна країна світу зіткнулася зі стрімким зростанням цін у 2022 році. Ситуація може покращиться в наступному році, але серйозною ціною для економічного зростання.

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На 2022 рік сильно повпливала широта цінового тиску. Світова інфляція завершує цей рік на рівні приблизно 9%. Востаннє така висока інфляція в багатих країнах була на початку 1980-х років.

До слова, в Америці споживчі ціни зросли приблизно на 7%, що є найвищим показником за чотири десятиліття. А у Німеччині цей показник був ближчим до 10%.

Вторгнення Росії – один із факторів високої інфляції

Стрімкі ціни на пальне та продукти харчування – спільні фактори, що викликали інфляцію всюди. Ще на початку 2020 року через коронавірус у світі, ціни на багато споживчих товарів уже мали тенденцію до зростання.

Вторгнення Росії в Україну в лютому виявилося ще більш руйнівним. Вартість нафти зросла на третину, оскільки західні країни ввели санкції проти країни агресорки, яка є основним виробником нафти.

Ціни на продовольство також різко зросли через витрати на добрива та транспортування, а також через блокаду Росією експорту зерна з України, основного виробника пшениці.

Таке раптове зростання цін на основні товари швидко проникло в повсякденне життя громадян. У Європі, яка довгий час залежала від російського газу, цієї зими мільйонам буде важко дозволити собі опалення. По всіх регіонах у 2022 році більш ніж половина інфляції в середньому становили продукти харчування та паливо.

Керівники центральних банків повідомляють, що найгірше те, що тиск інфляції просочився на "основні" компоненти індексів цін, тобто на товари та послуги, крім нестабільних продуктів харчування та енергії. І Це викликає занепокоєння.

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Що буде з інфляцією у 2023 році

Один зі способів поглянути на перспективи інфляції на 2023 рік — це дуель між відновленням пропозиції та падінням попиту.

На сьогодні фіксують те, що деякі фактори, які сприяли інфляції на початку 2022 року, почали зникати.

Відтак, ціни на споживчі товари знизилися, оскільки ланцюжки поставок повернулися до нормального стану.

А вартість нафти впала до рівня минулого року, частково завдяки відновленню видобутку.

Натомість жорсткіша грошово-кредитна політика починає пригнічувати попит. Сектори, які найбільш чутливі до ставок, страждають найбільше: на завжди бурхливому ринку нерухомості настало раптове похолодання, коли транзакції припинилися.

Крім того, у 2023 році побоювання щодо інфляції можуть зміститися на проблеми щодо можливого безробіття.