Як характеризує російську економіку Путін

Під час свого щорічного ефіру Путін заявив, що він підтримує жорстку монетарну політику Центробанку, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Владімір Путін Президент Росії Є певні проблеми, а саме інфляція, певний перегрів економіки, і уряд разом із Центробанком вже отримали завдання знизити темпи.

На наступному засіданні Центробанк Росії може підвищувати ключову ставку на 200 базисних пунктів. Тобто, до 23%.

Зверніть увагу! Якщо це станеться, то таке зростання ключової ставки стане найвищим за останні 20 років.

Путін також розповів про діалог з головою Центрального банку Росії Ельвірою Набіулліною. Розмова була про інфляцію, яка за підсумками цього року має сягнути 9,2 – 9,3%.

Зауважте! До цього Центробанк прогнозував цей показник на рівні 8,5%