Для чого потрібен цей меморандум

Цей меморандум має зробити ринок платіжних послуг прозорішим, повідомляє 24 Канал з посиланням на Асоціацію українських банків (АУБ).

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Зверніть увагу! 17 грудня цей меморандум підтримали ще 23 банки та 2 фінансові компанії.

Андрій Дубас Президент Асоціації українських банків Підписаний Меморандум є реакцією ринку на виклики, які постають перед банківською системою, та спрямований на мінімізацію зловживань через "дроп-схеми". Ми переконані, що впровадження цих заходів дозволить суттєво знизити ризики, забезпечити прозорість та підвищити довіру до фінансового сектору України.

Фактично, суттю цього меморандуму є бажання банків змусити споживачів підтверджувати джерела доходів. Таким чином планують зменшити кількість тіньових схем.