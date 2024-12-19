Для чего нужен этот меморандум

Этот меморандум должен сделать рынок платежных услуг более прозрачным, сообщает 24 Канал со ссылкой на Ассоциацию украинских банков (АУБ).

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Обратите внимание! 17 декабря этот меморандум поддержали еще 23 банка и 2 финансовые компании.

Андрей Дубас Президент Ассоциации украинских банков Подписанный Меморандум является реакцией рынка на вызовы, которые стоят перед банковской системой, и направлен на минимизацию злоупотреблений через "дроп-схемы". Мы убеждены, что внедрение этих мер позволит существенно снизить риски, обеспечить прозрачность и повысить доверие к финансовому сектору Украины.

Фактически, сутью этого меморандума является желание банков заставить потребителей подтверждать источники доходов. Таким образом планируют уменьшить количество теневых схем.