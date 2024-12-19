Невдоволення головою Центробанку

Незадоволення діями голови Центробанку Росії Ельвіри Набіулліної набирає обертів напередодні засідання Центробанку 21 грудня, повідмоляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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На цьому засідання ключову ставку можуть підвищити до 23-24% з метою стримування інфляції. Такий крок викликає обурення серед представників ділових і політичних кіл.

Зауважте! Навіть прем'єр-міністр Михайло Мішустін також висловив Путіну невдоволення політикою Центробанку, яка, на його думку, ускладнює зусилля уряду з підтримки економіки в умовах санкцій.

Втім, за словами джерел, Путін поки не розглядає заміну Набіулліної та впевнений у правильності її рішень для збереження економічної стабільності.

За що критикують Центробанк Росії

Протистояння навколо політики Центробанку загострилося після заяви про намір довести ключову ставку до рівня, необхідного для зниження інфляції до 4% наступного року. У відповідь на зростання військових витрат та підтримку бізнесу, банк вже підвищив ставку до 21%.

За даними Федеральної служби державної статистики, річна інфляція в Росії в листопаді зросла до 8,88% з 8,54% у жовтні.

Що відомо про Ельвіру Набіулліну

Набіулліна, яка очолює Банк Росії з червня 2013 року, вже пережила кілька економічних криз, включаючи обвал рубля після анексії Криму у 2014 році. Вона відіграла ключову роль у підтримці економіки Росії, успішно адаптуючи її до санкцій, накладених США та їхніми союзниками після початку повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Невдовзі після початку війни Центробанк підвищив ключову ставку до 20%, аби стабілізувати валюту, що різко впала до 120 рублів за долар, а потім поступово знизив ставку.

Хто обурений діями Набіулліної

Критика на адресу Ельвіри Набіулліної посилилася серед російського бізнесу.

Члени Російського союзу промисловців і підприємців, головної лобістської організації великого бізнесу, стверджують, що рекордно високі процентні ставки змушують їх відкладати інвестиційні проєкти.

Мільярдер Олексій Мордашов, власник "Северсталі", запропонував обговорити "природу інфляції" і вплив монетарної політики Центробанку на бізнес на форумі в Санкт-Петербурзі.