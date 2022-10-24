Що буде з цінами на пальне після ембарго на російську нафту: пояснення експерта

Вже за 1,5 місяці, а саме 5 грудня, ЄС припинить імпорт російської нафти. Як це змінить ситуацію на ринку та що буде з цінами, пояснює експерт.

Чи очікувати дефіциту пального

Як розповів 24 каналу Сергій Куюн, директор "Консалтингова група А-95", зараз в Європі йде планова підготовка до переходу з 5 грудня.

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що ніхто не висловлює щодо цього побоювань та тривожних сигналів щодо збільшення ціни на пальне.

Нагадуємо, що 2 вересня міністри фінансів країн G7 підтримали введення обмежень ціни на російську нафту. Ліміт цін діятиме відповідно до термінів ембарго ЄС:

з 5 грудня планують запровадити ліміт цін на нафту,

з 5 лютого 2023 року – на нафтопродукти.

Занепокоєння у трейдерів викликає ембарго на нафтопродукти, яке набере чинності саме з 5 лютого.

Сергій Куюн Директор "Консалтингова група А-95" Адже залежність дизпалива від цього є досить великою. Але, ми бачимо, що вже напрацьовуються план щодо заміни російського палива поставками з Азії та Близького Сходу. Крім цього, активно створюються запаси палива. Тому гадаю, що все буде добре.

Ціни на пальне в Україні після повернення акцизу

Вже тривалий час ціни на пальне в Україні тримаються на одному рівні. Навіть попри повернення акцизу. Експерт пояснює, що це все зумовлено тим, що не має дефіциту.

Коли існує дефіцит, відповідно, є висока ціна на пальне. Зараз ми бачимо, що дефіциту в Україні не має. І фактично, ось ці націнки на АЗС відповідають довоєнному рівню. Тобто ринок владнався, відповідно вже більш-менш збалансовано у ціні,

– каже Сергій Куюн.

Звернуть увагу, якщо ж нафта зросте у ціні, то звичайно, споживачам важко буде цього не помітити. До прикладу, десь близько двох тижнів тому, спостерігалося таке збільшення.

Але зараз бачимо, що ціна знову повернулася до 90 доларів за барель, додав експерт.

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