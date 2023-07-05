Ціни на пальне будуть ще вищими: як зміниться вартість

У липні ціни на дизпальне, бензин та автогаз будуть встановлені на новому рівні. Відтак бензин може в загальному підвищитися до 11 гривень, а дизпальне – до 8 гривень.

На скільки можу подорожчати пальне у липні

Після повернення довоєнних ПДВ та акцизу на пальне ціни до кінця липня можуть скочити вгору. Про це повідомляє віцепрем'єр-міністр економіки України Юлія Свириденко під час ефіру телемарафону.

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Водночас Свириденко зазначає, що різкого зростання не буде. Все через те, що зараз немає дефіциту, є запаси, ринок у Європі залитий ресурсом.

Міністерка закликає не стояти в чергах та очікувати, що завтра буде дефіцит чи підвищення ціни.

Ми бачимо і прогнозуємо, що до кінця липня підвищення буде до 5 гривень, якщо йдеться про дизпаливо... Бензин також до 7 гривень,

– додала вона.

Загалом, ціни на дизель можуть подорожчати на 8 гривень, а на бензин – на 11 гривень.

Що кажуть експерти

У коментарі 24 Каналу директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн розповів, що ціни на бензин та дизпаливо від 1 липня встигли зрости на 1 – 5 гривень за літр у різних мережах. Втім вони будуть підійматися й надалі.

Сергій Куюн Директор консалтингової групи "А-95" Акциз сплачується на кордоні. Відповідно, він почне з'являтися у собівартості пального пізніше. У міру того, як пальне, умовно, червневе, буде поступатися пальному липневому, вже з новими, більш високими податками. А ПДВ сплачується під час продажу. Тобто, ти вже на продажі маєш одразу його підвищити. І саме це нині штовхає ціни догори. Це початкова, скажімо так, фаза. Я думаю, що до кінця липня ми вже побачимо об'єктивно нові ціни.

За прогнозами Куюна, ціни на пальне у липні порівняно з вартістю у червні зміняться: