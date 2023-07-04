Як зміняться ціни на пальне

Ціни на бензин та дизпаливо від 1 липня встигли зрости на 1 – 5 гривень за літр у різних мережах, розповів для 24 Каналу, Директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн. Він наголосив, що це не середні ціни по ринку, а екстремум і додав, що ціни будуть підійматися поступово, протягом місяця.

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Сергій Куюн Директор консалтингової групи "А-95" Акциз сплачується на кордоні. Відповідно, він почне з'являтися у собівартості пального пізніше. У міру того, як пальне, умовно, червневе, буде поступатися пальному липневому, вже з новими, більш високими податками. А ПДВ сплачується під час продажу. Тобто, ти вже на продажі маєш одразу його підвищити. І саме це нині штовхає ціни догори. Це початкова, скажімо так, фаза. Я думаю, що до кінця липня ми вже побачимо об'єктивно нові ціни.

Нагадаємо! Влад повернула акцизи на бензин – до 213 євро за тисячу літрів, на дизпальне – до 139,5 євро. Проте на зріджений газ він не зміниться і становитиме 52 євро.

Куюн спрогнозував, що до кінця липня вартість пального, порівняно з цінами кінця червня, зміниться наступним чином:

бензин подорожчає на 8 – 9 гривень;

подорожчає на 8 – 9 гривень; дизпаливо – на 5 – 6 гривень;

– на 5 – 6 гривень; автогаз – на 3 гривні.

До якого максимуму подорожчає пальне

Також 24 Канал запитався в експерта з ринку пального, чи може ціна дизелю та бензину сягнути максимумів минулого літа. Нагадаємо, що тоді бензин коштував близько 52 гривень за літр, а дизель – 58 гривень.

Я думаю, що на бензин, ціна буде 55 гривень максимум. Ціна завжди на ринку в діапазоні десь 5 гривень. І от цей діапазон збережеться, просто він стане вищим. Я думаю, що бензин буде 50 – 55 гривень, дизпальне приблизно 45 – 50 гривень. Тобто по дизпальному не буде цього максимуму, а от по бензину може бути,

– відповів Куюн.

Чи було вдалим рішенням повернути ПДВ та акцизи

Сергій Куюн виділив дві позиції – громадянську та професійну. З громадянської точки зору, рішення повернути довоєнні податки є абсолютно виправданим та зрозумілим.

Бюджет сьогодні – єдине джерело фінансування армії та оборони. Ну, які тут можуть бути заперечення. Тобто, ми всі бачимо, що вся країна "скидується" в донати тощо. Тут держава централізовано просто підвищує податки на пальне. І насправді це найбільш платоспроможна категорія громадян. Ті, хто мають машину, вони будуть це платити,

– пояснив він.

На це рішення також повпливали міжнародні кредитори, які рекомендували повернути податки, додав експерт.

А професійна моя позиція в чому полягає? В тому, що, на жаль, ота система і та конфігурація податків, яку зараз поновили, вона в собі тримає дуже великі ризики того, що держава не збере тих податків, на які розраховує. На жаль. Тому що основні побоювання пов'язані з ПДВ,

– розповів Куюн.

За його словами, ПДВ ще до великої війни був найбільш криміналізованим податком, який держава дуже погано адмініструє і не вміє збирати.

Відповідно, я вже бачу, що деякі, так би мовити, гравці вже потирають руки в очікуванні того, щоб це відбулося. Тому що чим вищий податок, тим більше можна заробити на його несплаті. Мотивація дуже сильна. І цікавий феномен в тому, що оцей 7% ПДВ показав, що всі схеми з ПДВ згорнулися. Їх не було, тому що такий низький податок, його бізнес платить з задоволенням,

– продовжив Директор консалтингової групи А-95.

На його думку, незабаром в Україні відродяться ті схеми на яких раніше продавати пальне по собівартості й заробляли на самій схемі з ПДВ.

Ми пропонували зробити таку "рокировку". Залишити ПДВ низьким, якщо його платять, натомість підвищити акцизи. Тому що акцизи держава збирає майже 100%. І це б гарантувало наповнення бюджету. Проте з тих чи інших причин політики не захотіли з цим зв'язуватися. Їм найбільш комфортно, коли вони це вже колись проголосували, і до цього питання не повертатися. Бо воно в собі несе якісь репутаційні ризики, як вони кажуть,

– підкреслив експерт.

Директор консалтингової групи "А-95" прогнозує, що держава просто не отримає тих грошей на які сподівається.