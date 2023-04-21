Чернігівська, Сумська та навіть Херсонська: де в Україні найдорожче купити бензин

За рік повномасштабної війни бензин в Україні подорожчав в середньому на понад 12 гривень. Серед лідерів, де найдорожче прийдеться купити пальне, є Чернігівська, Сумська, Херсонська та Чернівецька області.

В яких областях подорожчав бензин

Станом на квітень ціна за літр бензину на українських АЗС становить 47,10 гривні. Лише торік вона була на рівні 34,75 гривні.

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За даними "ВСЕ АЗС", найдорожчий бензин зараз в Чернігівській області. Там літр подорожчав на 16,06 гривні за рік.

у Сумській області подорожчав літр на 15,10 гривні;

подорожчав літр на 15,10 гривні; у Херсонській – на 14,56 гривні;

– на 14,56 гривні; у Чернівецькій – на 14,20 гривні.

На скільки змінилася ціна по усіх областях

що це середня ціна по областях. В окремих мережах вартість може відрізнятися.

За рік найменше ціна за літр бензину подорожчала у Тернопільській області. Всього на 9,61 гривні — зараз ціна становить 46,05 гривні. Також не відстає й Івано-Франківська область, де здорожчання склало 9,62 гривні.

у Житомирській – на 9,65 гривні за літр;

у Львівській – на 9,67 гривні;

в Одеській – на 9,68 гривні;

у Волинській – 9,70 гривні;

у Рівненській – на 9,79 гривні;

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До областей, де вартість пального перевалила за понад 12 гривень належать: