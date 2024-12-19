Пальне у 2025 році: чи чекати здорожчання бензину та дизелю

Очікується, що пальне в Україні може дешевшати у 2025 році. Утім, все залежатиме від того, що відбуватиметься з цінами на нафту у світі. Річ у тім, що однією із найбільших країн за видобутком нафти є США, а, за обіцянками нового президента Дональда Трампа, у 2025 році країна збільшуватиме обсяги виробництва нафти. Це впливатиме в кінцевому результаті на ціну пального.

Що впливатиме на ціну пального наступного року

Експерт з ринку енергетики Геннадій Рябцев у коментарі 24 Каналу розповів, що наступного року ціни на пальне безумовно змінюватимуться. На це впливатиме два фактори:

вартість нафтопродуктів на кордоні,

курс національної валюти щодо іноземних валют.

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Геннадій Рябцев Головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Україна завозить близько 85% нафтопродуктів із-за кордону й закуповує ці продукти у євро. Крім того, акциз на пальне також оплачується в іноземній валюті. На початку 2025 року прогнозується, що ціни на нафту подешевшають, а отже нафтопродукти впадуть в ціні також. Однак зараз важко сказати наскільки відбудеться спад вартості.

Що стосується курсу валют, то, на думку Рябцева, він навряд впаде. "Скоріш за все курс гривні до долара та євро слабшатиме й у 2025 році через чинники, які пов'язані з війною в Україні", – прогнозує він.

Коли очікувати змін щодо вартості

Ще один чинник впливу на вартість пального – попит. Наразі він низький, але у майбутньому, на думку експерта, зростатиме:

зазвичай у березні-квітні відбувається невелике, але ж все-таки зростання цін на дизельне пальне,

а за цим періодом тягнеться й ріст цін на бензин.

Поки важко прогнозувати точні зміни ще й через війну. Крім того, через можливі проблеми, які створюватиме вона. Тому всі прогнози, які дають профільні експерти, є загальними,

– пояснює Рябцев.

На скільки подорожчало пальне в Україні за 2024 рік

За статистикою Консалтингової групи "А-95", середня ціна за літр бензину А-95+ за останній рік виросла трішки більше аніж на 4 гривні.

Бензин А-95 подорожчав на понад 5 гривень, бензин А-92 виріс в ціні на майже 6 гривень за літр, а дизель – всього на 1 гривню. Натомість найбільше ціна виросла за останній рік на автогаз – на 8 гривень за літр.

Водночас станом на 18 грудня вартість пального становить:

Бензин А-95 преміум – 58,49 гривні за літр,

– 58,49 гривні за літр, Бензин А-95 – 55,52 гривні за літр,

– 55,52 гривні за літр, Бензин А-92 – 53,08 гривні за літр,

– 53,08 гривні за літр, Дизпальне – 52,20 гривні за літр,

– 52,20 гривні за літр, Газ авто­мобільний – 35,51 гривні за літр.

Як нова політика США впливатиме на ціну нафти

Сергій Куюн розповів 24 Каналу, що всі живуть очікуванням від того, що буде робити нова адміністрація США, тому що неодноразово лунала фраза "Drill, baby, drill", що означає "Бури, крихітко, бури". Отже, це означає, що Трамп намагатиметься спрощувати ліцензування нафтогазових проєктів.

Сергій Куюн Директор консалтингової компанії А-95 Якщо ця обіцянка буде виконана, то безумовно ціна у 2025 році на нафту може впасти. Крім того, 2024 рік показав, що нафти у світі навіть забагато. Як приклад, ціна на "чорне золото" цьогоріч подешевшала.

Зауважте! Вартість за барель нафти коливався у 2024 році на рівні від 72 до 74 доларів. За словами Куюна, на це не сподівались ані країни ОПЕК, ані інші держави.

Куюн прогнозує, що якщо видобуток нафти збільшуватиметься, а її стане ще більше через 20 років, то відповідно ціна просідатиме.

І в цьому є відмінність наступного року від 2024 року. Адже цьогоріч всі перебували в турбулентності. Ніхто не розумів, що відбувається. Країни ОПЕК скорочували видобуток для того, щоб підіймати ціни. Тоді була картина невизначеності, а зараз всі чекають на зниження,

– пояснює пан Сергій.

За даними investing.com, вартість еталонних марок нафти, станом на 18 грудня, становить:

Brent – 73,62 долара за барель,

– 73,62 долара за барель, WTI – 70,14 долара за барель,

– 70,14 долара за барель, Urals – 67,09 долара за барель.

Важливо! Стандартом для світових цін є марки нафти WTI та Brent, де першу використовують переважно для західної півкулі, а другу – для ринків Європи та країн ОПЕК. Водночас для російської нафти маркерним є сорт Urals, який створюється змішуванням у системі трубопроводів різних видів нафти.