Дешевшає, але не сильно: як змінилися ціни на пальне за тиждень

З 1 по 8 грудня на ринку пального відбулися певні зміни. Зокрема деякі види пального здешевшали на понад гривню, тоді як на деяких АЗС усе стабільно.

Як змінилися ціни на пальне

За тиждень середня ціна на А-95 преміум знизилася до 56,53 гривні за літр (-1,05 гривні), а на звичайни А-95 – до 53,42 гривні (-91 копійка). Дизпаливо теж просіло у ціні на 92 копійки і тепер коштує 53,36 гривні за літр.

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На 1 гривню за літр здешевшали усі види пального на наступних АЗС:

ОККО;

WOG;

"Укрнафта";

UPG;

Prime;

Neftek;

ZOG;

Green Wave.

АЗС групи "Приват" також знизили ціни на пальне, але вже на 1,5 гривні за літр. А-95 преміум коштує у них 52,5 гривні, А-95 звичайний – 52 гривні, а дизпаливо теж 52 гривні.

Столична мережа KLO зменшила вартість усіх видів пального на 1,2 гривні, тоді як "Укр-Петроль" на цілих 2 гривні за літр.

Скільки коштував автогаз вчора

Найбільше ціна впала на АЗС "Ovis", U.GO, Mango, "Катрал", Motto – в діапазоні від 0,6 до 2,8 гривні за літр.

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