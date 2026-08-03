Українців лякають бензином по 100 гривень за літр: чого чекати від цін на пальне
Україна повністю залежить від імпорту пального, тому коливання світових цін безпосередньо впливає на його закупівельну вартість. Однак різкого здорожчання на українських АЗС найближчим часом може й не відбутися.
Що буде з цінами на пальне
Наразі оператори автозаправних станцій намагаються пом'якшити для українців наслідки подорожчання імпортного пального, пояснив 24 Каналу генеральний директор мережі АЗС "Amic Energy" в Україні Гінтарас Маціяускас.
Тому він радить не поширювати панічні прогнози про те, що ціни на бензин різко підскочать і можуть сягнути 100 гривень за літр.
Розкидатися цифрами й лякати водіїв популістськими заявами про "100 гривень за літр" недоцільно,
– наголосив Маціяускас.
Від чого залежатимуть ціни
За словами експерта, подальший розвиток цін на пальне залежатиме від двох чинників:
- рівноваги на світових нафтових біржах;
- та ажіотажу на внутрішньому ринку України.
Гендиректор мережі АЗС пояснив, що будь-яке здорожчання на ринку часто активує психологічний фактор. Тоді населення та компанії починають активніше купувати пальне "про запас". Через це швидше скорочуються запаси на АЗС, що може додатково підштовхувати ціни.
З іншого боку, подальша ситуація залежатиме від світового нафтового ринку. Якщо ситуація на Близькому Сході покращиться, ціни на нафту стабілізуються. Це дозволить українським операторам стримувати ціни на пальне.
Якщо ж високі світові ціни та дорогий імпорт збережуться, мережі АЗС поступово перекладатимуть додаткові витрати на споживачів.
Нагадаємо, після вихідних ціни на пальне в Україні змінилися. У понеділок, 3 серпня, знову подорожчало дизельне пальне. Тоді як вартість бензину та автогазу залишилася майже без змін.