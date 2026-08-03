Что будет с ценами на топливо

В настоящее время операторы автозаправочных станций пытаются смягчить для украинцев последствия подорожания импортного топлива, пояснил 24 Каналу генеральный директор сети АЗС "Amic Energy" в Украине Гинтарас Мацияускас.

Поэтому он советует не распространять панические прогнозы о том, что цены на бензин резко подскочат и могут достичь 100 гривен за литр.

Разыгрываться цифрами и пугать водителей популистскими заявлениями о "100 гривен за литр" нецелесообразно,

– подчеркнул Мацияускас.

От чего будут зависеть цены

По словам эксперта, дальнейшая динамика цен на топливо будет зависеть от двух факторов:

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

равновесия на мировых нефтяных биржах;

и ажиотажа на внутреннем рынке Украины.

Генеральный директор сети АЗС пояснил, что любое подорожание на рынке часто активирует психологический фактор. Тогда население и компании начинают активнее закупать топливо "про запас". Из-за этого быстрее сокращаются запасы на АЗС, что может дополнительно подталкивать цены вверх.

С другой стороны, дальнейшая ситуация будет зависеть от мирового нефтяного рынка. Если ситуация на Ближнем Востоке улучшится, цены на нефть стабилизируются. Это позволит украинским операторам сдерживать цены на топливо.

Если же высокие мировые цены и дорогой импорт сохранятся, сети АЗС будут постепенно перекладывать дополнительные расходы на потребителей.

Напомним, после выходных цены на топливо в Украине изменились. В понедельник, 3 августа, снова подорожало дизельное топливо. В то время как стоимость бензина и автогаза осталась практически без изменений.