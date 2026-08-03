Що буде з цінами на пальне

Наразі оператори автозаправних станцій намагаються пом'якшити для українців наслідки подорожчання імпортного пального, пояснив 24 Каналу генеральний директор мережі АЗС "Amic Energy" в Україні Гінтарас Маціяускас.

Тому він радить не поширювати панічні прогнози про те, що ціни на бензин різко підскочать і можуть сягнути 100 гривень за літр.

Розкидатися цифрами й лякати водіїв популістськими заявами про "100 гривень за літр" недоцільно,

– наголосив Маціяускас.

Від чого залежатимуть ціни

За словами експерта, подальший розвиток цін на пальне залежатиме від двох чинників:

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

рівноваги на світових нафтових біржах;

та ажіотажу на внутрішньому ринку України.

Гендиректор мережі АЗС пояснив, що будь-яке здорожчання на ринку часто активує психологічний фактор. Тоді населення та компанії починають активніше купувати пальне "про запас". Через це швидше скорочуються запаси на АЗС, що може додатково підштовхувати ціни.

З іншого боку, подальша ситуація залежатиме від світового нафтового ринку. Якщо ситуація на Близькому Сході покращиться, ціни на нафту стабілізуються. Це дозволить українським операторам стримувати ціни на пальне.

Якщо ж високі світові ціни та дорогий імпорт збережуться, мережі АЗС поступово перекладатимуть додаткові витрати на споживачів.

Нагадаємо, після вихідних ціни на пальне в Україні змінилися. У понеділок, 3 серпня, знову подорожчало дизельне пальне. Тоді як вартість бензину та автогазу залишилася майже без змін.