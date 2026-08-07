Ормуз не допоможе знизити ціни на пальне: один регіон особливо вразливий

Світові ціни на бензин і дизель залишаються високими, хоча вартість сирої нафти знижується. Особливо вразливою в цій ситуації опинилася Європа, яка значно залежить від імпорту пального.

Ціни на пальне у світі

Розрив між цінами на готові нафтопродукти та сиру нафту за останні тижні різко збільшився, пише Financial Times.

За даними міжнародної аналітичної компанії Argus, зараз дизель коштує приблизно на 70 доларів за барель дорожче за сиру нафту.

Це близько до рекордних 90 доларів минулого тижня та в кілька разів перевищує типовий рівень. У звичайних умовах ця різниця становить усього близько 20 доларів.

Причини зростання цін

На паливний ринок одночасно тиснуть кілька факторів, але головним залишається глобальний дефіцит нафтопереробних потужностей:

Перебої із судноплавством через Ормузьку протоку обмежили роботу частини нафтопереробних підприємств у країнах Перської затоки;

Удари українських дронів по російських НПЗ також вивели з роботи частину світових потужностей переробки.

Водночас Китай обмежив експорт своїх нафтопродуктів.

Компанії намагаються компенсувати дефіцит, змінюючи структуру виробництва та збільшуючи випуск найбільш прибуткового виду пального. Однак це лише тимчасове рішення, оскільки загальна кількість доступних потужностей залишається обмеженою.

Ми маємо справу з кризами, які почергово охоплюють різні сегменти ринку нафтопродуктів, а нафтопереробники можуть вирішувати лише одну проблему за раз. Хоча здається, що ми пройшли літо без серйозних перебоїв, я б не сказав, що небезпека вже минула,

– зазначив аналітик S&P Global Деніел Еванс.

Вразливість Європи

В особливо складному становищі перебуває європейський ринок. Європа роками недостатньо інвестувала у нафтопереробку, внаслідок чого різко скоротила власні потужності.

Наразі регіон змушений імпортувати значну частину необхідного бензину та дизеля.

Водночас світові запаси нафтопродуктів швидко скорочуються. Це викликає у аналітиків побоювання, що швидкого здешевлення пального не відбудеться навіть після відновлення судноплавства через Ормузьку протоку.

Нагадаємо, ціни на пальне в Європі в липні зросли під впливом ескалації війни на Близькому Сході. Станом на 3 серпня найдорожчий бензин А-95 був у Данії – 2,46 євро за літр, а дизель – у Нідерландах – 2,41 євро за літр.