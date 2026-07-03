Липень для гаманця: що буде з цінами на продукти, пальне, долар і квартири

Липень може частково полегшити тиск на гаманці українців завдяки сезонному подешевшанню овочів і зниженню вартості пального. Однак чекати значного падіння цін не варто.

Ситуація з курсом долара та євро залежатиме від глобальних факторів і дій НБУ, а на ринку нерухомості поглиблюватиметься цінове розшарування.

24 Канал зібрав прогнози експертів щодо змін, яких можна очікувати в липні.

Якими будуть ціни на пальне

У липні варто очікувати подальшого подешевшання дизельного пального, однак із бензином ситуація складніша. Про це в коментарі 24 Каналу розповів експерт паливного ринку Сергій Куюн.

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За словами експерта, в Україні складаються передумови для ще більшого зниження цін на дизель. Цьому сприяє падіння гуртових цін на ресурс. Станом на початок тижня різниця між гуртом і роздрібом для дизпального становила в середньому 13 гривень (64 гривні та 77 гривень відповідно).

З огляду на це, Сергій Куюн називає ймовірним подешевшання дизеля на заправках на 4 – 5 гривень у першій третині липня.

Проте існує також фактор стримування – стабільно високі ціни на бензин та його низька маржинальність для українських мереж АЗС. За наведеними експертом даними, станом на 29 червня гуртова ціна на бензин становила 68 гривень, а роздрібна – у середньому 75 гривень. Проте ще минулого тижня різниця становила близько 3,5 гривні, тож з урахуванням витрат і податків маржа була нульовою.

Нині, аби забезпечити рентабельність роботи заправок, мережі АЗС стримують подешевшання дизелю.

Сергій Куюн директор Консалтингової групи А-95 Є потенціал для подальшого зниження цін на дизель. Я думаю, що це має бути діапазон десь 70 – 75 гривень за літр. Однак мене трохи бентежить ця ситуація з бензином. Виходить, що дизель почав дотувати продаж бензину на заправних станціях. Це нетипова ситуація. Я не пам'ятаю, щоб таке було, але по факту так. Тому що ніхто бензин підіймати зараз не буде, це як проти течії йти.

Як пояснює експерт, ціни на бензин в Україні зараз стримують два ключові фактори. Перший – глобальний. Значні запаси бензину в Європі в травні почали вичерпуватися. Це сталося через:

активізацію експорту до США, де почали зростати ціни й попит;

переорієнтацію нафтопереробки на дизель та авіагас і зниження виробництва бензину.

Другий фактор – локальний: 1 липня Україна перейшла на європейський стандарт бензину з вмістом біоетанолу Е10. Як зазначає Сергій Куюн, наприкінці червня утворився певний ресурсний дискомфорт, оскільки не всі виробники на той час підтвердили постачання.

Беручи до уваги ці причини, наразі не можна очікувати стрімкого подешевшання бензину в липні.

Прогнози курсу долара та євро

Експерти Райффайзен банку в коментарі 24 Каналу зазначили, що Національний банк України демонструє намір зберігати курс долара на рівні нижчому за психологічну позначку у 45 гривень. Аби тримати ситуацію з девальвацією гривні під контролем, останніми тижнями НБУ збільшив інтервенції, оскільки на міжбанківському ринку зберігається розширений дефіцит валюти.

Глобальне посилення долара США відносно інших валют в Україні знайшло відображення в незначному укріпленні гривні до євро. Однак, як зазначають експерти, така тенденція навряд чи продовжиться в липні, адже через падіння цін на нафту на світових ринках очікується сповільнення річної інфляції в США.

Високі ціни на нафту сприяли розширенню імпорту в Україну, тож їхнє зниження позитивно впливатиме на внутрішній валютний ринок. Позитивним фактором для нього буде й надходження траншів зовнішнього фінансування Ukraine Support Loan.

Ми розраховуємо на певну стабілізацію курсу долара біля рівня в 45,0, а євро може дещо посилитися у разі продовження стабілізації глобальних безпекових ризиків,

– прогнозують експерти Райффайзен банку.

Як зазначив у своєму блозі фінансовий аналітик Андрій Шевчишин, статистично липень є місяцем, коли гривня схильна до помірної девальвації: за останні 26 років у 17 випадках відбувалося послаблення відносно долара.

З погляду експерта, базовий сценарій для курсу в липні може бути таким: повільний перехід до 45,5 гривні за долар. За словами Шевчишина, він імовірний за відсутності достатньої пропозиції валюти та в міру корекції євро до долара, який за останній тиждень опускався нижче позначки 1,14. У такому разі коридор для готівкового долара – 45 – 45,75 гривні, а для євро – 51,25 – 52 гривні.

За оптимістичного сценарію НБУ утримає долар ближче до 44,5 – 45 гривень, а євро повернеться до 52 – 52,50 гривні. Такий розвиток подій можливий, якщо євро до долара зросте до позначки 1,15 через послаблення інфляційного тиску внаслідок відновлення руху в Ормузькій протоці.

Проте є й негативний сценарій: падіння в парі євро-долар нижче 1,12 може спровокувати прискорення девальвації гривні.

[Якщо] НБУ вичерпає можливість та бажання корекції євро й перейде до посилення долара на фоні глобальної тенденції, долар може рушити до 45,5 – 46 гривень до кінця місяця,

– прогнозує аналітик.

Зауважимо, що станом на 2 липня офіційний курс долара становив 44,76 гривні, а євро – 50,97 гривні. На 3 липня НБУ встановив такий курс:

долар – 44,80 гривні (+4 копійки);

євро – 51,08 гривні (+11 копійок).

Що буде з цінами на харчові продукти

У липні сезонне зниження цін буде частковим і відбудеться тільки для окремих продуктів: овочів, ягід та яєць. Про це в коментарі 24 Каналу розповів аналітик УКАБ Максим Гопка.

За словами експерта, очікувати на масове подешевшання всього продуктового кошика не варто, оскільки на динаміку цін впливають кілька факторів:

погода;

собівартість виробництва;

логістичні витрати;

рівень споживчого попиту.

Максим Гопка аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Найбільш відчутне сезонне здешевлення очікується саме в сегменті овочів. З надходженням нового врожаю з відкритого ґрунту дешевшатимуть картопля, капуста, цибуля, морква, буряк, а також огірки й помідори. Водночас через весняні заморозки, високі витрати на виробництво, логістику та енергоносії зниження цін буде менш різким, ніж у роки зі сприятливими погодними умовами.

Як зауважує аналітик, на ринку фруктів ситуація буде більш неоднорідною. У період масового збору сезонні ягоди традиційно дешевшають, проте цей ефект є нетривалим. Ціни на абрикоси, персики, малину та лохину можуть залишатися підвищеними, оскільки на їхній врожайності позначився вплив весняних приморозків і літньої спеки. Яблука, ймовірно, не матимуть істотного подешевшання.

Натомість збережуть відносну стабільність цін курятина, свинина та яловичина. Вони менше залежать від сезонності, а основними чинниками для них є вартість кормів, енергоносіїв, логістики, внутрішній попит та експорт.

Максим Гопка говорить, що подібну ситуацію можна спостерігати й на ринку молочної продукції. Стримувати ціни там може сезонне збільшення виробництва сирого молока. Однак через високі витрати на переробку, упаковку та транспортування молочної продукції суттєвого подешевшання очікувати не варто.

Ринок нерухомості в липні

Оглядачка ринку нерухомості Вікторія Берещак у коментарі 24 Каналу розповіла, що не очікує різкого подорожчання житлової нерухомості в липні, проте й підстав для зниження цін наразі не бачить.

З її погляду, найімовірнішим буде помірне зростання у найбільш ліквідних сегментах і подальше розшарування ринку: якісні квартири швидко знаходитимуть покупців і можуть здорожчати, а менш ліквідні об'єкти продаватимуться довше й вимагатимуть перегляду цін в бік зниження.

Як зауважує Вікторія Берещак, економічних передумов для зниження цін на житло в новобудовах немає. Девелопери працюють в умовах дефіциту кваліфікованих робітників, високих витрат на будматеріали, логістику та енергозабезпечення будівництва. За рік його собівартість у середньому зросла на 45%.

Попри це, автоматичне подорожчання у всіх житлових комплексах не відбувається. За словами оглядачки, найбільший потенціал для підвищення цін мають проєкти з високим рівнем будівельної готовності, сильною репутацією девелоперів і хорошою інфраструктурою. Йдеться про формати кластерної й комплексної забудови, що передбачають наявність школи, дитсадка, центрів дозвілля та розвитку тощо. Водночас платити більше покупці готові й за зручне планування квартир з великими кухнями, ізольованими спальнями, продуманим зонуванням.

Ситуація на вторинному ринку житла відрізняється: ціни тут значно більше залежать від платоспроможного попиту. Вікторія Берещак говорить, що чутливість покупців до вартості житла не дозволяє продавцям просто підіймати ціну, орієнтуючись на загальну ринкову тенденцію.

Вікторія Берещак оглядачка ринку нерухомості Найбільше шансів додати в ціні мають однокімнатні та компактні двокімнатні квартири в Києві, Львові, Ужгороді, Івано-Франківську, Чернівцях, Вінниці та Тернополі, тобто в містах, де зберігається активний попит і відносно обмежена пропозиція якісного житла. Натомість у прифронтових регіонах або містах із надлишком пропозиції ринок, найімовірніше, залишатиметься стабільним або демонструватиме лише локальні зміни.

На думку експертки, головною тенденцією липня буде не загальне подорожчання житла, а зростання розриву між ліквідним і неліквідним житлом. Добре продаватися й додати до вартості можуть квартири з сучасним плануванням, хорошою локацією, адекватною площею та ринковою ціною.

Очікувати цього можна насамперед у містах центру України: Вінниці, Кропивницькому, Черкасах, Полтаві. Тоді як для переоцінених чи застарілих об'єктів довше шукатимуть покупця, а власникам доведеться переглядати ціни.

Оглядачка зауважує, що в червні на первинному ринку ціни поступово зростали. Найдорожчими містами залишалися Львів, Київ, Ужгород, Вінниця, Одеса. Медіанні ціни за квадратний метр житла в них фіксували наступні:

Львів – близько 1 620 доларів ;

; Київ – 1 430 доларів ;

; Ужгород – 1 290 доларів ;

; Вінниця – понад 1 270 доларів ;

; Одеса – близько 1 240 доларів.

Найвищі темпи річного зростання цін у червні демонстрували Тернопіль (+29%), Вінниця (+26%), Хмельницький (+24%), Івано-Франківськ і Чернівці (+22%). Ці міста є відносно безпечними в часи війни й мають високу активність та обмежену пропозицію нового житла, тож концентрують попит.

На вторинному ринку найдорожчими містами для купівлі квартири є Львів і Київ. Після них ідуть Ужгород, Чернівці та Рівне. Медіанна вартість однокімнатної квартири в цих містах така:

Львів – близько 72 тисяч доларів;

Київ – 70 тисяч доларів;

Ужгород – 68 тисяч доларів;

Чернівці – 63 тисячі доларів;

Рівне – 58 тисяч доларів.

Експертка зазначає, що в прифронтових містах цінова динаміка є значно слабшою. У Дніпрі медіанна ціна "однокімнатки" становить близько 32 тисяч доларів (за рік є зниження), у Запоріжжі без суттєвих змін останнім часом – близько 17 тисяч доларів.